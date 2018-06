5 ting du skal vide om den nye Audi Q8

Audi Q8 kan kun fås med Audi’s Quattro-firehjulstræk. Den er udstyret med et mekanisk midterdifferentiale der overfører kræfterne til for- og bagakslen i forholdet 40:60. Er der brug for det, kan systemet sende størstedelen af kræfterne til den aksel, der har det bedste vejgreb.

I kombination med en frihøjde på op til 254 mm og korte udhæng er Audi Q8 også ganske habil i terrænet. Som standard kommer Audi Q8 med en undervogn med støddæmperregulering, og som ekstraudstyr kan Audi Q8 fås med luftaffjedring, som kan ændres fra en komfortabel opsætning til en mere sportslig en af slagsen. Luftundervognen varierer karrosseriets højde med op til 90 mm afhængigt af køreindstilling.

Ud over det standardmonterede progressive styretøj med en udveksling, der bliver mere og mere direkte, jo mere man drejer på rattet, fås den nye Audi Q8 også med firehjulsstyring, der dog er ekstraudstyr. Dette system kan dreje baghjulene op til 5 grader – i modsat retning ved lav hastighed for at øge adrætheden, i samme retning til fordel for stabiliteten ved høj hastighed. Vi kender allerede systemet fra f.eks. Porsche Cayenne og VW Touareg (samme platform som Audi Q8). Firehjulsstyrringen får bilen til at virke langt mindre, når du skal navigere rundt på en trang parkeringsplads.

Alle drivlinjer er koblet sammen med Audi’s nye mildhybridteknologi (MHEV). Det 48 V system drives af et litium-ion-batteri og en remstartergenerator. Ved deceleration kan den genindvinde en effekt på op til 12 kW og lagre den i batteriet. MHEV-teknologien giver mulighed for lange rullefaser med standset motor og et start-stop-område, der allerede begynder ved 22 km/t.