Audi: "Nej, der er ikke øget risiko for rustangreb i elbiler"

"Det er kun godt for miljøet, at flere og flere tager el- og hybridbilerne til sig, men det er vigtigt for bilejerne at være opmærksomme på, at rusten ikke mindskes i takt med CO2-udledningen. På vores breddegrader er vi særligt udsatte – så snart man kommer syd for Hamborg, ruster bilerne langt mindre, og fra fabrikkernes side er de simpelthen ikke rustbeskyttede til det danske klima," siger Mogens Vestergaard Hansen fra Dinitrol.

Audi: Højvoltssystemet er afskærmet

Vi har forelagt kritikken for Audi, der netop har introduceret elbilen e-tron herhjemme, og har en række nye elbiler og plug-in hybrider på vej til Danmark:

"Karrosseriet til Audi e-tron er udført i moderne konstruktion med blandede materialer. Udover de forskellige stålkvaliteter anvendes der aluminiumsplader i de bageste områder af vognbunden og støbt aluminium. Højvoltssystemet er fuldstændigt afskærmet fra resten af bilen, det vil sige alle spændinger i dette system ledes ikke via karrosseriet. Derimod har bilen et konventionelt 12 volt system til at drive lygter, infotainment, assistentsystemer og så videre, som vi kender det på vores andre modeller."

Audi garanterer, der i en periode på 12 år efter levering af bilen ikke opstår indefra kommende gennemtæringsskader i det oprindelige karosseri. Garantien gælder ikke, hvis gennemtæringsskader skyldes, at der inden for garantiperioden er udført korrosionsbeskyttelsesarbejder på et ikke-autoriseret Audi-værksted,

VW: Vi har ikke oplevet problemet

Fra Volkswagen's tekniske afdeling er meldingen, at de ikke er bekendt med problemet. Al strøm er maksimalt isoleret i biler som e-Golf og plug-in hybriderne Golf og Passat GTE, og der er ingen meldinger om problemer med rust, lyder det.