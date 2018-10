Audi lancerer SQ2, der går fra 0-100 på under 5 sek.

Fra symaskine til avanceret bilmotor: Kom tæt på ”Det Grønne Monster”

Da startskuddet til dette års Rømø Motorfestival lød for en lille måned siden, var Opel naturligvis også at finde ved Vadehavet. Både for at mindes ”Det Grønne Monsters” storhedstid, men også for at se, om den kunne køre der igen. Kom med tilbage i Opels historie og ikke mindst tættere på bilen, der flere gange udmærkede sig under diverse motorløb.