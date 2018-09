Audi e-tron er mester i at genvinde energi

Hvor mange kræfter har Audi e-tron?

Den elektrisk drevne SUV er ikke kun effektivitet men også præstation. Begge elmotorer yder 360 hk (265 kW) og udvikler et drejningsmoment på 561 Nm. De kan gøre brug af denne maksydelse i op til 60 sek. Dermed muliggør de acceleration fra stilstand og den elektronisk begrænsede tophastighed på 200 km/t flere gange efter hinanden med konstant kraft. Det maksimale drejningsmoment bliver genereret på brøkdele af et sekund og skaber en enorm trækkraft. Føreren aktiverer boostfunktionen ved at skifte fra D til S og træde den højre pedal helt ned. Denne funktion er til rådighed i 8 sek. Her skaber drivlinjen en samlet ydelse på 408 hk (300 kW) og et drejningsmoment på 664 Nm. Og dermed klarer Audi e-tron-prototypen spurten fra 0 til 100 km/t på under 6 sek. I WLTP-testcyklussen kører den over 400 km på en batteriopladning.

1 km nedad genererer yderligere ca. 1 km rækkevidde

Pikes Peak er bedst kendt for hillclimb-løb op af den 31 km lange strækning, der rejser sig 1.900 meter. I august tiltrak Audi e-tron-prototypen opmærksomhed med det variable rekuperationssystem, som opsamler energi ved motor- og nedbremsning. På den 31 km lange nedkørsel af Pikes Peak, tilbage­førte e-tron så meget energi til batteriet, at den kunne tilbagelægge den samme strækning ekstra én gang til på almindelig vej. Audi e-tron-prototypen opsamler energi med et drejningsmoment på op til 300 Nm og 299 hk (220 kW) i elektrisk ydelse. Det er mere end 70 % af drivlinjens ydelse og mere, end hvad nogen serieproduceret model har præsteret til dato.