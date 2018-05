Aston Martin V600 vender tilbage

Kabinen er i sort kulfiber og sort anodiseret aluminium. Letvægtsstolene har et nyt perforeret mønster, og centerkonsollen er også i kulfiber. Et håndsyet armlæn i læder er placeret bag gearstangen, der betjener den 7-trins manuelle gearkasse placeret ved bagakslen for at skabe bedre vægtfordeling.

V600 kan bestilles nu til levering inden nytår. Prisen er ikke oplyst, men Q by Aston Martin er ikke kendt for at forære deres produkter væk, så find bare de første par millioner kroner frem, hvis du vil have én.