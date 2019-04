Aston Martin-ejer frikendt for at betale skat af bil, der var afmeldt

"Det var indledende møder med Skat, hvor man forsøger at få dem til at forstå det helt urimelige i sagen. Lovbekendtgørelser og vanskelig jura er jo ikke almindelige menneskers hverdag, og man har derfor brug for hjælp. Denne udgift beløb sig til ca. 40.000 kr, som ikke kan trækkes fra. Det er et urimeligt tab. Også det, at man nu pludselig er ’skattesnyder’ og må vente i op til fire år med søvnløse nætter til følge, er en helt urimelig situation," siger han.

Fokuser på afregistrering

Siden 2012 har private nummerpladeoperatører kunne udlevere nummerplader med kort varsel – og derfor udgør en afregistrering ved Motorstyrelsen ikke en mere effektiv afskæring af rådigheden af bilen for hovedaktionæren, frem for vinteropbevaring af bilen eksternt og deponering af nummerplader ved forsikringsselskabet.

"Mit hovedsynspunkt i sagen var, at der ikke er noget lovkrav om, at en bil skal afregistreres ved Motorstyrelsen for at undgå beskatning, ligesom det rent faktisk var nemmere for hovedaktionæren at få bilen ud at køre, hvis bilen var afregistreret – frem for når bilen var vinteropbevaret i en ekstern garage, og nummerpladerne fysisk var deponeret ved forsikringsselskabet," siger advokat Christian Falk Hansen.

Giv ikke op over for Skat

Et tip til andre med adgang til at bruge sæsonbetonede biler?

"Det vil være, at man sørger for, at bilen bliver behørigt afregistreret i de måneder, hvor man ikke kører i bilen – simpelthen for at undgå diskussioner med skattemyndighederne," siger Christian Falk Hansen.

"Jeg er klar over, at mange vil give op på forhånd over for Skat, når man tænker på den lange behandlingstid og de mange penge, som man måske mister i omkostninger. Mit råd vil være at finde en dygtig advokat til opgaven. Det lykkedes heldigvis for mig," tilføjer Ole Svendsen.