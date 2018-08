Aston Martin bygger DB5 igen

For at sikre autencitet bliver de særlige funktioner udviklet sammen med Oscar-vinderen Chris Corbould, der er special effects supervisor på James Bond filmene. De 25 biler Goldfinger biler vil blive lakeret i én farve - Silver Birch - som originalen.

Aston Martin som Corgi-modelbil

DB5 var så populær, da den kom frem, at der blev solgt 2,5 mio. modelbiler fra Corgi alene det første i produktion (1965). Det medvirkede til, at en hel generation af drenge voksede op med den sølvgrå coupé.

De 25 biler vil blive solgt offentligt til en fast pris på 2,75 mio. pund (22,9 mio. kr.) fra fabrikken. Herudover bygges et eksemplar til henholdsvis EON og Aston Martin, mens et tredje og sidste eksemplar vil blive solgt på auktion til fordel for velgørende formål.