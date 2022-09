Elbiler stormer ind i finalefeltet til Årets Brugtbil 2022

14 + 1 jurymedlemmer

Bag kåringen af Årets Brugtbil i Danmark står Bilbasen, den store brugtbilportal Biltorvet, brancheorganisationen DBFU, synsvirksomheden Applus og FDM.

I alt 14 jurymedlemmer, der beskæftiger sig professionelt med brugte biler, står for nomineringen og dele af den efterfølgende kåringen, hvor Bilbasens brugere dog også har en stemme via en online afstemning på Bilbasen.

"Årets Brugtbil handler om at give rådgivning og inspiration omkring de gode brugtbilkøb, der er i markedet, og når bilerne bliver dyrere, så er det endnu vigtigere at formidle indsigter om hvilke faktorer, der gør en bil til et godt brugtbilkøb,” siger Jan Lang, markedsanalytiker for Bilbasen.

Jurymedlemmer fra Bil Magasinet

Blandt de 14 eksperter er to fra Bil Magasinet. Det gælder chefredaktør Mikkel Thomsager og redaktionschef Steen Bachmann, som hver især har nomineret fem biler.

Mikkel Thomsager siger om kåringen:

"Ingen tvivl om, at der er stor hype omkring elbiler ikke mindst på brugtmarkedet. Jeg havde dog kun en enkelt med på min liste. Elbiler er faktisk forholdvis dyre på brugtmarkedet i øjeblikket, hvilket omvendt gør, at der er rigtige mange benzin- og dieselbiler til særdeles fornuftige priser på brugtmarkedet. Det afspejler min liste."

"Jeg havde nomineret fem biler til finalen: BMW i3, fordi jeg kender den fra redaktionens langtidstest, Ford Kuga, fordi der er et stort udvalg og vi ikke har hørt andet, end at plugin-hybrid-teknologien fungerer godt, og Kia e-Niro, som godt nok ser lidt kedelig ud, men er en fin familiebil. Jeg stemte også på Nissan Qashqai, som giver megen brugt bil for pengene, og Skoda Superb, fordi jeg selv gerne ville have én," lyder forklaringen fra Steen Bachmann fra Bil Magasinet.