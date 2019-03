Renault Alpine A110 tæt på at blive Årets Bil i Europa

Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Ford Focus , Citroën C5 Aircross, Peugeot 508, Mercedes A-klasse og Alpine A110 var de 7 finalister til Årets Bil i Europa, og i det felt lignede den franske sportsvogn Renault Alpine ikke en favorit – men var tæt på at vinde.

Vinderen blev afsløret mandag i forbindelse med pressedagene til den internationale biludstilling i Genève, og Alpine A110 var snublende nær på at vinde. Faktisk fik den præcis samme point-antal, 250, som vinderen. Jaguar i-Pace løb med pokalen, fordi den fik 18 førstepladser mod kun 16 til Alpine.

Kia Ceed var i øvrigt kun tre point efter. Resultatet blev således:

Jaguar i-Pace (250 point) Renault Alpine (250 point) Kia Ceed (247 point)) Ford Focus (235 point) Citroën C5 Aircross (210 point) Peugeot 508 (192 point) Mercedes A-klasse (116 point)

Det danske medlem af den europæiske jury er Søren W. Rasmussen fra FDM, og han udtaler på fdm.dk, at Jaguar i-Pace ikke var hans favorit:

"Jaguar I-Pace er et udmærket valg, men den var ikke min favorit, blandt andet fordi den er dyr. Men jeg forstår godt, at folk bliver begejstret over den", siger Søren W. Rasmussen, der hellere havde set Citroën C5 Aircross vinde:

"C5 Aircross kombinerer på fineste vis egenskaberne ved en SUV og en MPV med høj komfort, en masse Citroën-DNA og mange moderne funktioner. Både benzin- og dieselmodellerne fås med et godt automatgear, men vejen til mine point går også via den kommende plugin-hybrid, som efter min mening er en nødvendighed for at kunne vinde."