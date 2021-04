Aprilsnar! Her er fem af de underligste vitser, bilmærker lavede i år

I et primeksemplar på, hvad tysk humor IKKE har ry for at være, har BMW lavet en selvironisk vittighed, der havde timing, udførsel og humor på plads. Den 1. april udgav BMW nemlig denne video på deres Instagram-profil, hvor de forklarer, at alle BMW'er fremover kommer uden blinklys.

"Hvorfor har vi stadigvæk dem dér?" spørger BMW, mens de peger på blinklysene. "Mobilfirmaer gjorde det, og også teknologigiganter: At fjerne ubrugte dele for at redde klimaet," siger BMW indledningsvis, og viser billeder af aux-stikket på en iPhone.