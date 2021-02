Store bilproducenter: Byg din egen bil, Apple!

Nissan siger også nej

Så sent som i sidste uge blev det kendt, at Apple havde langet endnu et forslag over disken, denne gang til Nissan. De var dog hurtigt klare i spyttet om, at samarbejdet ikke ville fungere. Heldigvis for os, gav de også en offentlig forklaring på hvorfor:

"Vi er nødt til at kigge på, hvem der har bedst kompetence på markedet. Dem vil vi gerne samarbejde med, men så skal det være dem, der bygger op om vores produkt, og ikke omvendt," siger Nissans vicedirektør, Ashwani Gupta, i reaktion til resultatet.

I Nissans tilfælde, blev de tilbudt at være produktionsleverandør til en Apple-designet bil ved navn iCar. Det var blandt andet det krav, der underskrev kontraktens undergang hos både Nissan og Hyundai. Apple har nægtet at kommentere på sagen, og regner stadigvæk med at lancere en elbil i 2024.

Hverken første eller sidste gang

Det er hverken første eller sidste gang, Apple udspørger et bilmærke om et samarbejde. Hvis Apple fortsat vil lave en selvkørende elbil til 2024, skal de bruge en samarbejdspartner, og med deres historie taget i betragtning, er de ikke bange for at spørge.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Apples elbilprojekt, kan du læse videre under billedet.