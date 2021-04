Apple vil bygge selvkørende elbil: Her er, hvad vi ved om iCar

Apple Car en realitet?

Korea Times har været ude og lufte en række udtalelser fra et par kilder, som fortæller, at LG Electronics, i samarbejde med Magna International, er meget tæt på at skrive kontrakt med Apple om at realisere Apples drømme om en selvkørende elbil.

Det er efterhånden ved at være længe siden, at Apple for første gang præsterede dén vision. Faktisk var det helt tilbage i 2014, men det er der altså ikke kommet nogen elbil ud af. Apple har derimod oplevet ikke så få afslag på at samarbejde fra både Nissan, Kia og Hyundai. Det kan du læse meget mere om i denne artikel.