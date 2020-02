Anmeldelse: Derfor skal du se det danske Top Gear

Værterne prøver ikke at kopiere

Til gengæld er det befriende, at hverken Dar Salim, Felix Smith og Jesper Carlsen prøver at kopiere den originale britiske trekløver. Det havde simpelthen været for tåkrummende. I stedet påtager de sig værtskabet på en meget rolig facon, selvom de selvfølgelig puffer lidt til hinanden med drillerier. Det passer til genren, men det bliver heldigvis ikke for forceret.

Felix Smith fungerer som "hoved-værten", og mange tror, at han er castet til Top Gear pga. hans fortid som vært på Go'aften Danmark. Det er rigtigt nok, at hans medietræning selvfølgelig gavner ham og os seere, men han har fået jobbet, da han er oprigtigt bilinteresseret (og oven i købet stor Mercedes-fan). Heller ikke fra Felix får vi dog serveret de motorjournalistiske guldkorn, men passionen er ikke til at tage fejl af.

Den sidste vært er Jesper Carlsen, og nogle vil måske vide, at han er tidligere racerkører. Man fornemmer hurtigt, at han ikke er medievant på samme måde som de to andre herrer, men han efterlader dog et håb om, at han med sin køretekniske viden kan kaste lys over forskellige køreoplevelser. Det gør han dog ikke i første afsnit. I det hele taget er de tre værter ganske ufarlige og forsigtige, men hellere dét end krampagtige forsøg på at være Jeremy Clarkson