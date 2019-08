Anholdt for at lave nye stelnumre på stjålne biler

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi har igennem internationalt politisamarbejde med Landeskriminalamt (Landespolizei) gennemført en efterforskning, hvor der er anholdt i alt tre personer i en omfattende sag om organiseret tyveri og hæleri af blandt andet dyre personbiler.

Efterforskningen har indtil nu vist, at køretøjerne er blevet stjålet i Tyskland i perioden mellem den 5. juli og 29. juli og kørt over grænsen til Danmark, hvorefter bilerne ifølge politiets mistanke skulle have et falsk stelnummer og sælges videre til enten det danske eller tyske marked. Det skriver UKA Vest i en pressemeddelelse.

Konfiskerede biler efter ransagning

I forbindelse med en ransagning er der beslaglagt tre biler - en VW Passat, en BMW 750d xDrive og en Mercedes-Benz GLE 350E. På danske plader repræsenterer bilerne en værdi på cirka 4,4 millioner kroner.

UKA Vest har i forbindelse med efterforskningen sigtet en 29-årig mand fra Tønder for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Den 29-årige nægter forholdet.

Landeskriminalamt har i Tyskland anholdt to personer, en tysk og en litauisk statsborger. De efterforskes for at have specialiseret sig i at stjæle køretøjer for derefter at ændre bl.a. stelnumre.