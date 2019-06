Analyse: Her er forbrugernes forventninger til selvkørende biler

Om undersøgelsen

Europæere er optimister, når det gælder selvkørende biler. Stor undersøgelse viser, at seks ud af 10 vil foretrække at sætte sig ind i en selvkørende bil om bare fem år, og et flertal forventer, at førerløse biler gør livet lettere, sparer tid og hjælper klimaet.

Hvor de færreste europæiske forbrugere i dag (17,5%) vil foretrække en førerløs bil frem for en traditionel, forventer seks ud af 10, at de om fem år hellere vælger en førerløs bil. Og så er et flertal villige til at betale en merpris for en selvkørende bil.

I en stor undersøgelse har rådgivnings- og it-virksomheden Capgemini spurgt 5.500 personer i Europa, USA og Kina om deres forventninger til selvkørende biler. Og selv om der nok går en del år inden 100 pct. selvkørende biler indtager vejene, viser undersøgelse en gryende optimisme omkring selvkørende biler – også i Europa.

Overordnet viser Capgeminis undersøgelse, at forbrugerne allerede i dag ser store muligheder i selvkørende biler. Mange forventer, at bilerne vil forandre vores syn på, hvad en bil er, og at de førerløse biler får en helt ny rolle i vores hverdag. Ikke kun som transportmiddel, men også som en forlænget arm i forbindelse med ærinder, hente-bringe situationer og andre daglige gøremål.

Læs hele undersøgelsen her