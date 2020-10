Analyse: Danskere betaler dyrt for deres elbiler

Danmark overgås kun af Finland og Schweiz i undersøgelsen, mens Grækenland er det billigste land i Europa at eje og køre elbil. Her kan man spare ca. 1.500 kr. om måneden sammenlignet med Danmark, mens en gennemsnitlig elbil i Norge og Sverige koster hhv. 349 og 1.123 kr. mindre end i Danmark.

"Vores analyse viser, at elbiler næsten er kommet ned på samme prisniveau som benzin- og dieselbiler, når vi kigger på hele Europa. Det gælder desværre ikke i Danmark, hvor priserne falder langsommere end i andre lande. Med tanke på Eldrup-kommissionens anbefalinger og regeringens målsætning om at nå 500.000 elbiler er der akut behov for initiativer, der kan gøre det attraktivt at vælge elbil, så vi når i mål med vores fælles grønne ambitioner," siger Michael Olsen, adm. direktør i LeasePlan Danmark.

Dyre benzin- og dieselbiler i Danmark

Værditabet er største post

Analysen viser også, at en gennemsnitlig diesel- og benzinbil koster hhv. 5.328 og 5.693 kr. om måneden, hvilket gør Danmark til hhv. det tredje- og fjerdedyreste europæiske land at eje og køre disse biltyper.

Ifølge LeasePlans analyse udgør afskrivninger hele 59 pct. af elbilernes samlede omkostninger over de første fire år af elbilens levetid. Det er markant højere end for diesel- og benzinbiler, hvor tallene er hhv. 46 og 41 pct.

Ifølge Michael Olsen fra LeasePlan Danmark hænger den høje afskrivning på elbiler sammen med batteriteknologien og det begrænsede udvalg af elbiler, men han pointerer, at markedet for elbiler vil ændre sig markant de kommende to-tre år.