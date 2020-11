Analyse: Det er ikke altid smart at købe frit forbrug af el

For to år siden regnede FDM på de forskellige ladeløsninger. Dengang var abonnementsløsninger i de fleste tilfælde billigst, men siden er de steget i pris.

Samtidig er der kommet flere nye mindre operatører på markedet, der tilbyder, at man kan lease ladebokse til en lav månedlig pris. For mange elbilister kan det i dag derfor bedre svare sig at lease en ladeboks.

Omvendt kan ladeabonnementer give en tryghed, bedre garanti og service samt mobilitetsgaranti, hvis man løber tør for strøm.

Højere afgifter på el end på fossilt brændstof

Når abonnements- og leasingløsninger i flere tilfælde er billigst, skyldes det den såkaldte godtgørelse af elafgiften på 1,11 kr. pr. kWh, som virksomheder kan få, og som ofte sendes videre til kunderne.

Energiafgiften på el er langt højere end afgiften på benzin og diesel, og derfor er det kun rimeligt, at der gives godtgørelse for strøm, der anvendes til elbiler, mener FDM.

Godtgørelsen står dog til at udløbe 1. januar 2022, og forlænges den ikke, frygter FDM, at det vil bremse den grønne omstilling af bilparken.

”Hvis politikerne gerne vil fremme grønne biler, bør man holde fast i godtgørelsen af elafgiften, så el ikke beskattes meget hårdere end benzin og diesel. Det er en billig måde at give flere incitament til at købe og køre elbil. Godtgørelsen bør dog gives direkte til forbrugere og have til formål at understøtte intelligent opladning, så vi sikrer, at elbiler i videst muligt omfang lade med grøn strøm.” siger Ilyas Dogru.

*FDM's beregninger er med en installation af en fagmand og en fastmonteret ladeboks, der kan lade med op til 11 kW. Elbilens gennemsnitlige strømforbrug er sat til 200 Wh/km. Strømprisen er sat til hhv. 2,23 og 5 kr./kWh alt efter om man lader hjemme eller ude.