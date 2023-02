Sidelæns med 843 hk: Sådan kommer du bag rattet uden at være millionær

Helt anderledes er oplevelsen igen, når elektriske EQE 53 kommer på banen. De første spadestik til en fremtid med elektrificering og færre cylindre er taget for længst i Affalterbach, og selvom den legendariske V8 stadig hersker på isen lidt endnu, så har Mercedes også taget nyt legetøj med.

Med 1.000 Nm kan EQE 53 ikke andet end fedte dækkene rundt og slingre på glat underlag, og trods dens tunge vægt er den overraskende medgørlig og nem at arbejde med.

Den nye C 63 S ser dog ikke ud til at få mindreværdskomplekser, for hybridteknologi og et batteri på 6,1 kWh sikrer en samlet ydelse på 680 hk. Det er til at føle på, når bilen fråder sig gennem svingene, men lyden af V8’eren spøger som en bitter ekskone i kabinen.

Dygtige AMG-instruktører

Kørekurset er ikke udelukkende sat i verden for sjov og ballade, for Mercedes stiller dygtige instruktører til rådighed.

Blandt andre tidligere NASCAR-kører ”AJ” Alsup, som er fast inventar ved AMG’s kurser og garant for fifs og tips, når han ikke skræmmer livet af diverse kendisser på Formel 1 hotlaps i Grand Prix weekenderne.

Det giver tyngde til oplevelsen, for som menig mand er det med jævne mellemrum svært at forstå den voodoomagi, der kan komme over de 510 heste, når de sendes til bagdækkene. Instruktørernes viden og det fejlbarlige, sikre rum, de skaber, gør kurset til et oplagt sted at lære, grine og forelske sig AMG’s garage.