Alpine fortsætter med specialvariant: Nu fremvises Légende A110 GT 2021

Begrænset specialvariant

I sidste uge rapporterede vi, at Renault Sport pr. 1. maj har skiftet navn til Alpine. Nu kan vi så bringe nyheden, at Alpine har lanceret en specialvariant af A110, der skal forsøge at kombinere kompromisløsheden fra A110S med luksusudstyr.

Bilen skal produceres i bare 300 eksemplarer, og skal fejre alt det, Alpine A110 kan. Légende A110 GT 2021 kan potentielt blive en af de sidste specialvarianter, vi ser af bilen: Alpine inkluderede nemlig en beskrivelse af mærkets fremadrettede udviklingsplan i pressemeddelelsen, og den indeholder blandt en elektrisk hatchback og SUV samt en erstatning af den nuværende A110.