Aktuel dansk undersøgelse: Ejere af plugin-hybrider er ikke særlig fristet af at købe elbil

Ringe lyst til el

De Danske Bilimportører har ved hjælp fra Megafon undersøgt danskernes bilkøbsvaner. Det interessante ved denne undersøgelse er i høj grad, at bilejere, der inden for de seneste tre år har købt en plugin-hybrid-bil, ikke ville have lyst til at skifte den ud med en elbil, hvis de fik chancen for at gøre købet om.

Det viser sig faktisk i undersøgelsen, at 80 pct. af de adspurgte ikke vil skifte til et rent elektrisk alternativ.

Grunden til denne modvilje skal findes i elbilernes begrænsede rækkevidde og det lave antal af ladestandere.