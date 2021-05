Her er den næste kinesiske elbil på vej til Danmark

Kinesiske Aiways viser de første officielle billeder af deres anden model, Aiways U6. Bilproducenten med base i Shanghai følger dermed op på den praktiske og traditionelle SUV Aiways U5 med en mere sportsligt designet og formentlig dyrere søsterbil.

Designteamet har videreført elementer fra det oprindelige U6-ion-koncept, men har bestræbt sig på at skabe et et mere rent og enkelt designsprog. Designteamet skriver, at panoramaglastaget og baglygtedesign er inspireret af rindende vand.

Designteamet har haft fokus på aerodynamik og detaljer, der giver en optimal opdeling af luftstrømmen for at opnå lav vindmodstand.