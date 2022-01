What the... En racerserie for flyvende biler?!

Hurtigere end Tesla Model S

Sidste år lettede den såkaldte 'flyvende racerbil', der skal stå som hovedperson i en kommende racerserie, for første gang. Bilen, hvis man ellers kan kalde den det, er udstyret med i alt otte elmotorer, og det giver et samlet kraftoverskud på cirka 540 hk.

De ubemandede testflyveture var det første led i et langt projekt, der skal ende ud i, at 'bilerne' bliver bemandede. Som det foregik under testflyvningen, kunne dronen accelerere til 100 km/t på bare 2,3 sekunder - det er 0,2 sekunder hurtigere end Tesla Model S.