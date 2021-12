Den her artikel har vi ikke glædet os til at bringe: Så meget stiger DIN ejerafgift i 2022

Okay - så hvor meget skal jeg betale?

Hvis du ikke er typen, der elsker at sidde med procentskemaer (det kender vi godt!), så har Skat udarbejdet noget smart: En beregner der, med input af bilens alder, udledning eller forbrug og type, kan udregne den gradvise stigning, vist år for år.

Hvis vi tager nogle eksempler blandt personbiler, et det muligt at se et mønster:



En nyindkøbt Audi A3 35 TFSI, der er registreret efter juni 2021, udleder op til 140 g/km af CO2, og koster således 580 kr. halvårligt i 2021. I 2022 stiger tallet til 600 kr., og ved stigningens umiddelbare horisont i 2026, er afgiften steget til 800 kr. halvårligt.

En også-nyindkøbt Cupra Leon Sportstourer med PHEV-drivline er derimod opgivet til bare 30 g/km - og bliver derfor forholdsvis billig i 2021 med en afgift på bare 330 kr. halvårligt. I 2022 stiger afgiften med bare 10 kr., og i 2026 er afgiften 460 kr.

Kører man lidt ældre entusiastbiler, eksempelvis en Suzuki Swift Sport fra 2008, så ser sagen anderledes ud. I øjeblikket koster den med en benzinøkonomi på knap 14 km/l 1.870 kr. halvårligt. I 2022 stiger dette tal til 1.930 kr., og frem mod 2026, kan du regne med at betale op til 2.570 kr. halvårligt.

Til sidst er elbiler - en Tesla Model S 75 fra 2017 har en energieffektivitet på 201 Wh/km, og naturligvis en udledning på 0 g/km. Det sætter den i samme bås som Cupra'en, og afgiften stiger således ikke over 460 kr. inden 2026.

Prøv selv at bruge udregneret her!