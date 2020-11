Analyse: Forvirring om bilafgifter får danske virksomheder til at køre videre på diesel

Han peger især på, at det kræver ændringer i det danske afgiftssystem, hvis den politiske ambition om et endegyldigt farvel til benzin- og dieselbiler i 2030 skal have en chance for at blive til virkelighed.

”På trods af at det i dag er relativt dyrt at køre grønt i Danmark, er der faktisk flere end nogensinde, der vælger el- og hybridbiler. Det viser, at viljen blandt danskerne i høj grad er til stede, men politikerne mangler endnu at igangsætte de tiltag, der gør det økonomisk attraktivt at vælge el og hybrid frem for benzin og diesel. Sker det ikke nu på baggrund af Elbilkommissionens anbefalinger, kommer vi ikke i nærheden af målet,” siger Andreas Knudsen.

Han henviser i den forbindelse til, at andelen af el- og hybridbiler nåede op på 11,7 procent af den samlede mængde solgte biler i Danmark i årets første seks måneder. Til sammenligning var tallet 4,5 procent i de første seks måneder af 2019.

Idiotiske afgifter forhindrer flere grønne firmabiler

S-regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om en omlægning af bilafgifterne. Der er nok at tage fat på: For eksempel er der aktuelt direkte idiotiske skattemæssige forhold, der får folk til at fravælge en grøn firmabil.

Vælger du en bil som en ny Kia Ceed stationcar plugin-hybrid som firmabil, følger der en hjemmelader inklusive montering i din indkørsel med. Værdien af laderen lægges oven i bilens værdi, så du dermed også skal betale skat af værdien på laderen på ca. 10.000 kr. Det er skørt, men sådan er de nuværende regler.

Bil Magasinet følger sagen.