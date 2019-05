ADAC-rapport: Dieselbiler er ikke så slemme, som rygterne siger

Dansk undersøgelse når til samme konklusion

Billedet af de nye renere dieselbiler går igen i en ny dansk undersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført for Peugeot i Danmark af en dieselbil og en benzinbil med direkte indsprøjtning. Også den er gennemført i rigtig trafik og viser et NOx-udslip på henholdsvis 25 og 11 mg/km for de to biler.

Nok så interessant viste testen her, at den moderne dieselbil er sluppet af med sit partikelproblem. Mængden af partikler fra bilens udstødningsrør var nærmest ikke målbar og hele 35 procent mindre end den omgivende luft på testruten i og omkring Aarhus og langt renere end udstødningen fra benzinbilen.

”Der er ingen tvivl om, at det mest klima- og miljøvenlige bilvalg er en elbil. Men det er ikke alle, der har mulighed for at vælge sådan en. Her kan de nyeste dieselmotorer være et grønt alternativ, indtil elbilerne er så udviklet på pris og teknologi, at de helt kan tage over. Det gælder både den lokale miljøpåvirkning og CO2-udledningen, som typisk er 20 procent mindre end en tilsvarende benzinbil,” siger Torben Lund Kudsk.