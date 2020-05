AD! Den er jo helt muggen indeni!!! Så klam bliver din bil, hvis du ikke vasker den i 37 år

Fra hverdagsbil til rotterede – til ikon

Af og til hører støder man på historier om biler, der får en skæbne, de slet ikke fortjener. Her er endnu én. Denne gang handler det om en Mercedes-Benz 280 SL, der gik fra en tilværelse med solbeskinnede veje i New Jersey til et liv som rotterede. Bogstaveligt talt.

Ejeren brugte bilen på daglig basis i 10 år, indtil bilen trak sig tilbage i en garage 1982. Vi taler altså om en ret sprød tysker, der har tilbragt over 30 år i en garage uden at få den kærlighed, den fortjener. I dag er planen, at den skal gå i arv til hans børnebørn, men ingen vil kendes ved den røde Mercedes, før den bliver sprittet godt af.

Ammo NYC er et amerikansk YouTube-program, der specialiserer sig i klargøring og polering af biler, og det er netop dem, der får den ekstreme opgave at give det tyske ikon nyt liv. Se den imponerende video i klippet nedenfor.