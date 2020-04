Actionfyldt sæsonfinale i Danish Esport Racing Championship

Q&A med DERC-mester 2019/2020, Lasse Bak

Q: Lasse, du besluttede dig for at gå efter ‘Last to First’-udfordringen og sluttede på en flot 10. plads i andet løb. Hvad siger du til det?

A: Eftersom jeg på forhånd havde sikret mig titlen, besluttede jeg mig for at udfordre mig selv og skabe lidt underholdning, hvilket også endte med at være en sjov oplevelse. I første løb valgte jeg at tage den med ro – man skal trods alt igennem en del trafik – mens jeg gav den meget mere gas i andet løb.

Q: Vi ved ikke hvor meget, du opfattede længere nede, men der var en masse action og kontakt i begge løb. Var det noget, du havde forventet?

A: Ja, absolut. Det er jo sæsonens sidste løb, og mens nogle har en del på spil, så er der andre, der har intet at tabe og masser at vinde. Det giver altid noget godt ræs.

Q: Nu er du jo mester – og tillykke endnu en gang! Kan vi forvente at se dig forsvare din titel i næste sæson af Danish Esport Racing Championship?

A: Helt klart. Planen er bestemt, at jeg vil forsvare min titel, selvom det bliver svært at vinde igen. Men jeg håber også, at der kommer til at ske andre spændende ting. Og først og fremmest glæder jeg mig til at indløse mesterskabspræmien!

Læs mere om serien hos E-sport-Racing og hvordan, du kan køre med i næste sæson.