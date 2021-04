Abonner på en fabriksny bil i 120 dage på samme måde som hvis det var en streamingtjeneste

Der kommer flere og flere måder at have bil på: Man kan eje, leje, korttidslease, privatlease, have firmabil, bruge delebil eller have bil på abonnement, hvor man betaler en fast månedlig ydelse lidt ligesom en streamingtjeneste.

Det er bil på abonnement, den nye danske tjeneste Justdrive tilbyder. De tager sig af udgifter til finansiering af bilen og pligter som forsikring, vægtafgift og værkstedsregninger, og kunden får så fri rådighed over den mod at betale et fast månedligt beløb.

Hvilke biler tilbyder I?

"Justdrive består udelukkende af fabriksnye biler, som kommer direkte fra forhandleren. Bilen kan leveres til døren, hvis det ønskes, og den gamle bil kan tages med retur. Man kan også vælge at hente sin bil hos den lokale forhandler. Kort sagt skal man kun bekymre sig om at køre,” siger grundlægger og CEO for Justdrive, Jacob Davids Thomsen.