Hvordan vil du overtale bilejere til at give slip på deres bil?

"Jeg forstår folk med kærlighed til biler – min første var en Land Rover 90 2,5 TD, og det siger vist det hele. De, der har to biler i husstanden, vil sikkert kunne se fornuften i en fleksibel løsning, hvor nummer to bil bliver afleveret hos os, hvis den i en periode står stille. De seneste seks måneder har vi set en aldersforskydning fra 45+ til 35+ for Dribe, og samtidig bliver bilen et mindre vigtigt statussymbol. Vi havde for nylig en kunde, der kom for at hente en Audi A4, men fik så øje på en VW T-Cross og tog den i stedet."

Ejer ikke selv en bil

Hvad betyder det for Dribe at have Danmarks største bilimportør i ryggen?

"Jeg vil vende det om og sige, at hvis ikke Danmarks største bilimportør tog førertrøjen på, hvem skulle så? Vi i bilbranchen har et ansvar for at flytte agendaen – og det gør vi ikke alene ved at lancere elbiler, men ved at udfordre os selv."

Ejer du selv en bil?

"Jeg ejer ikke min egen bil – det svar er nok ikke så overraskende. Som vores hverdag er lige nu, så har vi brug for to biler, så jeg kører en firmabil og nummer to bil "driber" vi. I øjeblikket er det en VW T-Roc Cabriolet. Inden da var det en pluginhybrid, og når sommeren definitivt slutter, så tænker jeg, det bliver en VW ID.3. ID.3 kørte vi også tidligere på året og den er jeg ret begejstret for."