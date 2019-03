Årets Varebil i Danmark 2019: Her er kandidaterne

Velkørende Ford Transit

Fra Ford kommer den velkørende Ford Transit Connect, der udmærker sig ved at køre som om, den tror, den er en C-Max. Det er ganske utroligt, hvordan Ford i Europa fører sig frem med velkørende biler uanset hvilken klasse og type, vi taler om.

Volkswagen medbringer pickuppen Amarok med V6 TDI dieselmotor med 258 hk og 580 Nm, der er til stede fra 1.400 til 3.000 o/min. Der er så meget skub i den, at det nærmest er en pickup-GTI. 0-100-tiden er 7,3 sek.!

Prisen for testbilen med dobbelt kabine og Highline-udstyr er 346.861 kr. ekskl. moms.

Berlingo & co er her også

Van of the Year 2019 i Europa, Citroën Berlingo, er her også sammen med søsterbilerne Peugeot Partner og Opel Combo. De udmærker sig ved at have det sikkerhedsudstyr, som mange af de nuværende varebiler på gaden i Danmark mangler.

Automatisk nødbremse med cyklist- og fodgængergenkendelse er standard, og der fås et avanceret 360-graders kamerasystem, så man har fuldt overblik over, hvad der sker bag og på siderne af bilen.