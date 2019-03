Årets Varebil i Danmark 2019 er netop kåret i Herning

Trillingerne Citroën Berlingo, Peugeot Partner og Opel Combo har vundet titlen som International Van of the Year 2019, og ved åbningen af Transport 2019 i Messecenter Herning er det her i formiddag offentliggjort, at de også vinder titlen som Årets Varebil i Danmark 2019.

Trillinger kåret som vinder

Årsagen er, at de tre tilbyder varetransport med et højt sikkerhedsniveau og en god komfort for chaufføren til lav pris.

De bygges på samme samlebånd, og køreoplevelsen i alle tre er et kæmpe skridt fremad i forhold til forgængerne. Her er lavere støjniveau og en kabine med en komfort som i en personbil.

Der fås forhjulstræk og manuelt eller automatisk gear, og et nyt 360-graders kamerasystem, der på en skærm ved bakspejlet viser, hvad der sker bag og på højre side af bilen. Her er ingen indlæringskurve, og systemet er simpel, billig og anvendelig teknologi, der burde være standard i alle varebiler.

Søsterbilerne har også automatisk nødbremse og en overlæsindikator for at undgå bøder for at køre med for tung last. Lastevnen er op til 1000 kg og varerummene op til 3,9 m3.

Kort eller lang akselafstand i Berlingo & co

Berlingo og Combo har konventionelle kabiner med instrumenterne bag rattet, mens Peugeot Partner har et lille og lavt placeret rat, så man ser instrumenterne over rattet. Begge løsninger fungerer godt.

Trillingerne fås med kort og lang akselafstand, og benzin- og dieselmotorer. Priserne for Citroën Berlingo Van med 75 hk, en lasteevne på 650 kg og et forbrug på op til 23,8 km/l begynder ved 87.990 kr. ekskl. moms.

Bilerne i kåringen kan ses på Transport 2019.