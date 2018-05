15 kandidater til Årets Varebil i Danmark 2018

Årets Varebil i Danmark 2018 kåres af en jury med syv uafhængige motorjournalister med tilknytning til stofområdet. For Bil Magasinet/Børsen deltager journalist Steen Bachmann. Kåringen er arrangeret af Motorjournalisternes Klub Danmark, og testbilerne var til rådighed i og omkring Ringsted.

Kandidaterne stillede så vidt muligt op med last. Det har en åbenlys årsag, fordi man både har mulighed for at prøve acceleration, bremsning og undvigemanøvrer med last. Herudover er tung last faktisk en fordel for komforten i langt de fleste biler – især i de store kassevogne, som uden last kan have tendens til at være følsomme over for sidevind. På testdagen var der vindstille (men det var der absolut ikke til sidste års kåring i Herning, hvor de store kassevogne uden last var en prøvelse!).