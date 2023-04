Her er Årets Varebil 2023 - men er det også årets mest cool varebil?

Elektrificeringen af den danske bilpark går hurtigere end nogen havde fantasi til at forestille sig for bare fem år siden. Hastigheden gælder også inden for varebiler, der traditionelt har været bagud på ny teknologi i forhold til personbiler.

Det har taget lang tid at få teknologi som avancerede nødbremser og adaptiv fartpilot over i varebilerne, men den findes nu, og det batteridrevne kandidatfelt til kåringen af Årets Varebil 2023 viser, at det kommer til at gå hurtigere med at indføre eldrift i erhvervslivets biler.

Her er finalisterne til Årets Varebil 2023:

Kia Niro EV Van til mindre opgaver

Kia Niro EV Van er en elvarebil til mindre opgaver. Den har en 204 hk elmotor på forakslen, et 65 kWh batteri i bunden og en lasteevne på 433 kg.

Testbilen er lastet med 300 kg og står tungt på vejen, men har tilstrækkelig med acceleration til at overbevise på landevej. Den kører op til 460 km på en opladning i WLTP-normen og fås fra 234.000 kr. ekskl. moms.