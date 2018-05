Årets Motorcykel 2018 er en japaner med superkræfter

Seks fagjournalister, der til daglig arbejder professionelt med test af motorcykler, deltog i årets kåring, som også blev beriget med en onlineafstemning fra almindelige brugere.

Mindre maskiner fortjener opmærksomhed

"Opdelingen i tre klasser er ny ved årets kåring, for vi synes, at det giver god mening at matche de tre kørekortkategorier," siger talsmand for DMJ og primus motor bag kåringen, Tommy Rønn fra onlinemediet Magacin.dk, hvis læsere også havde fået adgang til at lægge en samlet stemme i kurven.

"Samtidig er der de seneste år lanceret rigtig mange interessante nyheder i de mindre klasser, som beviser, at en sjov og sikker motorcykel ikke nødvendigvis behøver at være en stor motorcykel. Producenterne har virkelig budt ind med høj standard i de små klasser samt komfort- og sikkerhedsudstyr, man ellers kun ser på de større maskiner."

Også af den grund mener Danske Motorcykel Journalister, at de mindre maskiner fortjener mere opmærksomhed og større udbredelser som et sjovt og meget miljøvenligt alternativ til en bil.