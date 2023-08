Her er årets GTI 2023

Det er Pauls bil

Det lidt specielle ved den udstillede bil var, at den faktisk tilhører Paul Eckholdt Larsen, som er betroet mekaniker hos Toyota Danmark.

"Toyota GR er på mange måder selvskrevet til titlen, og den burde måske have haft den allerede sidste år. Den hylder en helt grundlæggende begejstring for GTI-begrebet, ved at tage det et skridt længere. GR Yaris ligner en hverdags-Yaris, men GTI-versionen deler vitter meget få dele, med hverdagebilen. Den slags kompromisløshed i forhold til GTI-bregeret er der meget få bilproducenter, der tør føre ud i livet." lyder fra chefredaktør Mikkel Thomsager.