Årets Brugtbil 2023 er en allrounder til en god pris

Hyundai er Årets Brugtbil

Da den elektriske variant af Hyundai Kona kom til Danmark i 2018 skrev Frederik T. Frey i Bil Magasinet:

“I jagten efter den flotte rækkevidde, der styrker anvendeligheden i den halvhøje crossover, er der dog klippet en hæl og op til flere tæer. Og nej, der er ikke tale om de 29 liter mindre bagagerumsplads, som du må leve med i Kona Electric sammenlignet med samme bil med diesel- eller benzinmotor. En vanlig Kona er indrømmet heller ikke en gave til køreglæden, men med de nye batteri- og elkomponenter vejer den elektriske variant 510 kg mere end benzinvarianten. Det største offer gælder køreegenskaberne.”

Frederik T. Frey noterede, at de mere end 500 kg kan mærkes ved hurtige retningsskift, men at det er noget, man kan leve med.

“Til gengæld glædes man hurtigt over skiftepalerne bag rattet, der skruer op og ned for regenereringen af energi, der samtidig har en bremsende effekt. Det bliver nærliggende sjældent at bruge pedalbremsen og aktivere palerne i stedet. Ros skal Kona også have på økonomiposten, da den samlede pakke er stærkt sat sammen: Bedste rækkevidde, længste garantiperiode og flotte mængder af udstyr.”

Applus Automotive: "Et godt valg"

“Hyundai Kona er Årets Brugtbil 2023 på baggrund af dens høje sikkerhed, komfort og harmoni. Kona har en god byggekvalitet kombineret med højt udstyrsniveau og gode køreegenskaber gør den til et godt valg,” vurderer jurymedlem Martin Gregersen fra Applus Automotive.