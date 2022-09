Årets Brugtbil 2022: Det blev en batteridrevet amerikaner

Tesla Model 3 er den mest søgte bil på Bilbasen

Der er i øjeblikket mere end 800 brugte Tesla Model 3 til salg, og bilen fås fra 320.000 kroner for en Standard Range udgave fra 2019, der har kørt 77.000 kilometer. Det tager omkring 14 dage at sælge en Tesla Model 3, hvilket er væsentligt hurtigere end gennemsnittet på 39 dage for alle brugte biler.

Det er ikke kun Årets Brugtbil, der er en eftertragtet elbil. I år er der solgte næsten tre gange så mange brugte elbiler som sidste år.

”Det er på høje tid, at en elbil vinder titlen som Årets Brugtbil, og her er det svært at komme i tanke om en mere moderne og gennemført pakke end Tesla Model 3. Trods høje priser vinder den på elementer som lynladning, kraftfulde drivlinjer og topmoderne teknologi. Samtidig tæller det op, at udbuddet er stort, så der er mange at vælge imellem,” lyder skudsmålet fra jurymedlem Niels Friis fra Ekstra Bladet Biler.

Hvad er Årets Brugtbil?

Det er 17. gang, at Årets Brugtbil kåres. Bag kåringen står en jury sammensat af biljournalister og brugtbileksperter fra FDM, forhandlerorganisationen DBFU og Applus Bilsyn.

Formålet med Årets Brugtbil er at sætte fokus på de vigtige elementer i et godt brugtbilkøb, og derfor kigger juryen på totaløkonomi, soliditet og værdi for pengene i de enkelte biler.

Kåringen sættes i perspektiv af, at der sælges omkring 450.000 brugte biler om året i Danmark.