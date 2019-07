Årets Biler 2019: Kæmpe oversigt over de mest interessante biler i verden

At den internationale, såvel som den danske bilscene er i rivende forandring står endnu mere klart og tydeligt, efter deadlinen på Årets Biler 2019 var overstået. På blot et år, er "elbilsinvasionen" for alvor blevet en realitet. Det bærer Årets Biler 2019 også præg af.

Her er næsten dobbelt så mange elektrificerede biler med i år, sammenlignet med sidste år. Antallet af biler med tekst er skrumpet en anelse, men det skyldes, at vi har valgt at fokusere mere på nogle enkelte biler, som fortjener mere opmærksomhed.

Suzuki Jimny går mod strømmen

En af dem er årets forsidebil - Suzuki Jimny. Den står i virkeligheden for det stik modsatte af den vej markedet bevæger sig. Den er bygget efter gamle principper, hvilket gør den befindende analog i disse digitale tider - en bil der taler til hjertet frem for fornuften.

Det er i virkeligheden også der, hvor du finder forskellige på Årets Biler og søsterudgivelsen Bil Revyen, som vi udgiver til november. I Årets Biler 2019, er det ikke et kriterie, at bilerne skal kunne fås i Danmark. I Årets Biler 2019 er der blevet gjort plads til de interessante og mærkelig fra hele verden.