Årets bil i Europa er kåret!

Hvorfor Yaris?

Toyota Yaris har fået ros af motorjournalister på tværs af Europa på nogle specifikke kernepunkter, der sikrer bilen sejren: Hovedsageligt er det Toyotas implementering af hybridsystemet, der giver bilen point. Her kan vi også skrive under på, at motorens blanding af el- og benzinmotor igennem en CVT-gearkasse fungerer upåklageligt, og samtidig gør benzinøkonomien umulig at skyde igennem.

Et andet pluspoint, der er universelt for alle Yaris-varianter, er niveauet af sikkerhed. Her trækker Yaris point på sin Safety Sense 2,5 standardpakke, der indeholder ting som vejskilteassistent, fjernlysassistent, en omfattende fodgænger-sikkerhedsassistent og en ottende airbag, der springer ud mellem de to forreste sæder.

Yaris har desuden historisk set været en darlingbil, når det kommer til Årets bil i Europa. Siden biltypen vandt prisen i år 2000, har hver ny generation af Yaris figureret på listen over de syv nominerede biler.