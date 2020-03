Mød vinderen af Årets bil i Europa, som er netop blevet kåret

Danmark fandt en anden vinder

Vinderen stemmer ikke helt overens med den vinder, som gruppen af danske motorjournalister gav prisen til. I Danmark blev Tesla Model 3 nemlig valgt som årets bil.

Vil du hellere stole på den europæiske jury, skal du købe en Peugeot 208, som dog også kommer i en el-variant.

