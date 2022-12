Jurymedlem: Derfor blev ID. Buzz Årets Bil i Danmark 2023

Den kører lige som en stor og lavt gearet ID.3, er kvik på speederen og har en lille venderadius, hvilket betyder meget i byen. Her er fem eller (i fremtiden) syv sæder, og der fås også en varebilsudgave.

Fremragende sikkerhed

ID. Buzz har fået ros af EuroNCAP for fremragende sikkerhed bortset fra beskyttelse af fodgængere, som ikke er god nok. Dette er VW i gang med at se på for at forbedre sikkerheden ved påkørsler af fodgængere.

I kategorien ’fodgængersikkerhed’ bliver det nemlig kun lige netop til de 60 procent, som er kravet for at få fem stjerner.

”VW ID. Buzz er en spændende bil med en tårnhøj kollisionssikkerhed og meget velfungerende sikkerhedssystemer. Mindre imponerende er sikkerheden, når det kommer til bløde trafikanter, som bilens konstruktion er hård imod. Nødbremsen, som skal forhindre uheld mod fodgængere og cyklister, er også set bedre. Bilens grundkonstruktion kan man ikke gøre så meget ved, men VW burde have prioriteret en bedre nødbremse for bløde trafikanter, og det tager lidt af glansen af de fem stjerner,” siger FDMs repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen.