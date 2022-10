Seks elbiler og EN benzinbil i finalen til Årets Bil i Danmark 2023

Der stiller 19 nye bilmodeller op til Årets Bil i Danmark 2023. Tirsdag og onsdag har vi i juryen haft lejlighed til at teste dem på offentlig vej og på Jyllandsringen, og som det også var tilfældet for et år siden er feltet domineret af elbiler.

Det skyldes ikke et ønske fra Danske Motorjournalister om at fremme elbiler - det er simpelthen fordi det er den vej, industrien og markedet går.

Ud af 19 kandidater er der 10 elbiler, fire plugin-hybrider, to konventionelle hybrider og tre benzinbiler.

19 kandidater til Årets Bil-titlen

Nomineringen sker samme dag som De Danske Bilimportører skriver, at vi runder 100.000 elbiler på de danske veje. Elbilbestanden er dermed øget med 49.000 elbiler og dermed næsten fordoblet på et år.

Til sammenligning er den samlede bestand af personbiler kun øget med 26.000, hvilket betyder, at de konventionelle biler løbende udskiftes med opladelige alternativer.

Lige nu sælges der ifølge FDM 55 forskellige nye elbil-modeller på det danske marked, hvilket er markant højere end i 2012, hvor der kun var fem elbiler på markedet.