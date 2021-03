Åben bil for under 50.000? Her er fem sjove bud!

Selvom Ford er et amerikansk mærke, fortsætter StreetKa faktisk det italienske tema. Den er nemlig bygget af Pininfarina i Torino i Norditalien. Rent teknisk er bilen stadigvæk en Ford, designet er udviklet af Pininfarina på baggrund af Ghia's konceptbil fra 2000.

Denne bil har den aftagelige hardtop monteret, men inde under den gemmer sig en tagklud, præcis som på Stratus, Punto og Barchetta. Motoren er en 1,6-liters benziner med 95 hk, der trækker den lille bil til 100 km/t på 12,1 sekunder.

Sælgeren skriver, at bilen udelukkende sælges til virksomheder, men byder alligevel folk forbi for et kig. Du kan tage et kig på bilen, der sælges uden reklamationsret på Biltorvet.dk, ved at klikke på linket her.