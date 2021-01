9600 bilister blev sigtet for at køre for stærkt

"Fart dræber, og for høj fart er et problem for trafiksikkerheden. Ikke alene har vi sigtet rigtig mange for at køre for stærkt, men vi har også set ekstremt høje hastigheder. Vi har bl.a. registreret flere tilfælde, hvor der er blevet kørt mere end 200 km/t. Der er vist ingen tvivl om, at hastighed fortsat får politiets opmærksomhed i fremtiden.", siger Christian Berthelsen.

Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i knap 30 pct. af uheldene.