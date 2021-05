70-årig biltosse fra Grindsted mister 5 specialbiler i brand – men har ingen forsikring

Ove Iversen fra Hejnsvig ved Grindsted i Sydjylland er formand for den lokale veteranbilklub, og derfor havde han samlet en masse dele sammen på sin ejendom. De seneste år har han brugt time efter time tid på at restaurere fem gamle biler til en værdi af over 600.000 kr., skriver Boosted.dk

Men da han i weekenden skulle brænde lidt grene af, gik det helt, helt galt.

“Det var en ganske lille bunke grene, men ilden fik fat i en plastik-kofanger, mens jeg stod med ryggen til 20 meter derfra og talte med min kone. Nu har jeg mistet værdier for over to millioner kroner og må bo på en sovesofa i et klublokale. Jeg var lige ved at tænde bålet, da min kone kom forbi med en kort besked. Jeg var derfor uopmærksom i få minutter, hvor ilden fik fat i det tørre græs og derefter kofangeren. Jeg forsøgte selv at slukke branden med haveslange og to spande vand. Men det var helt håbløst," fortæller Ove Iversen til EB.dk.

Havde afmeldt kaskoen

Ove er pensionist og havde derfor afmeldt kaskoforsikringen på bilerne, og det ærgrer ham selvfølgelig i dag. Det gik dog ikke kun ud over bilerne, men også et stort værksted og lager med 100 tons reservedele, hvor Oves private bolig også lå. Det hele er nu nedbrændt.

En lille trøst er dog, at klublokalet for den lokale veteranbilsklub, som lå på samme grund, stadig er intakt, så her kan den 70-årige bilentusiast overnatte indtil videre.