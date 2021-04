7 legender, du kan købe fra ny i dag!

Tallene, der udgør halvdelen af navneskiltet på GT 86 er ikke arbitrære, som man måske kunne tro. Det er nemlig det japanske kælenavn for Toyota Corolla GT Coupé, der havde chassiskoden AE86. AE86'eren blev efter sin debut i 1983 en darlingbil for bilentusiaster både på og af banen, og var med til at bane vejen for drifting som sport.

Den har Toyota i samarbejde med Subaru altså forsøgt at efterleve med GT 86: Bilen solgte med øko-dæk, der med vilje tillod at bilen kørte sidelæns trods den relativt beskedne mængde hestekræfter.

Og før du kommer efter os: Toyota markedsfører i øjeblikket ikke GT 86 i Danmark, fordi bilen er ved at gennemgå et generationsskifte. GR 86 deler meget med GT 86, men udmærker sig med et nyt design og en ny motor.