Da Tesla debuterede Roadster-konceptet i 2017, var løftet, at bilen skulle i produktion inden 2020 var overstået, og at de første modeller på gaden ville være 2021-modeller. Det kom dog ikke til at ske, og blandt de seneste nyheder i sagen er, at Tesla nu har lukket for forudbestillinger, og fjernet prisen fra den amerikanske hjemmeside.

