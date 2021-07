Fiat 126

Denne lille Fiat kom på markedet i 1972 og var ment som en erstatning og efterfølger for Fiat 500. Selvom den oprindeligt var en italiensk bil produceret af Fiat, endte langt størstedelen af alle Fiat 126'ere med at komme til verden i Polen. Her gik den under navnet Polski Fiat 129p eller "Maluch" der på polsk betyder "den lille".

Selvom den ikke blev lige så stor en succes i Italien som Fiat 500, opnåede den enormt stor popularitet i Polen. I alt blev den lille Fiat produceret i næsten 4,7 millioner eksemplarer. Årsagen til dens store popularitet var de lave produktionsomkostninger og beskedne størrelse.