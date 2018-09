6 ting du skal vide om den nye BMW Z4

En af de støreste udfordringer ved at lave en bil uden fast tag er, at karrossen ikke er ligeså vridningsstærk, hvilket går ud over køreegenskaberne. Ifølge BMW skulle den nye BMW Z4 ikke lide under dette, da karrossen er gjort ekstra stiv, til fordel for køredynamik. Dette understøttes ligeledes af en 50:50 procents vægtfordeling, lavt tyngdepunkt og en akselafstand på kun 2.470 mm (26 mm kortere end forgængeren).

Den nye Z4 er vokset på alle ledder og kanter sammenlignet med forgængeren. Den er 4.324 mm lang (+85 mm), 1.864 mm bred (+74 mm) og 1.304 mm høj (+13 mm).