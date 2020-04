5 VILDE ladefund, vi ville ønske, vi selv havde fået lov til at opdage

3. Porsche'n så sjælden at ikke engang fabrikken havde en

Havde det ikke været for Peugeot's ret til 01-kombinationen, havde Porsche aldrig brugt 911-navnet. 911 hed nemlig oprindelig 901, men det måtte fabrikken ændre på grund af de franske rettigheder.

901-bilerne, der nåede at blive produceret, er så få, at selv fabrikken ikke havde et eksemplar. Det ændrede sig i 2014, hvor man opdagede to karosserier i en lade i den tyske delstat Brandenburg. Det ene viste sig at være en 901 fra 1964.

Porsche sendte to teknikere ud for at bekræfte bilens ægthed. Da de kom tilbage med opadvendte tomler, restaurerede Porsche bilen. Arbejdet med karosseri nummer 57 var først færdigt i foråret 2017, siden har bilen fået en plads på Porsche-museet i Stuttgart.